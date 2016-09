Triberg Närrisches Landschaftstreffen wirft seine Schatten voraus

Die Narren gehen davon aus, dass bei passendem Wetter mindestens genauso viele Schaulustige den Weg in die Wasserfallstadt finden werden. Der Umzug soll sich, mit Aufstellung in der Rohrbacher Straße (mit Nebenstraßen), über die Friedrich-, Luisen-, Schul- und Gartenstraße hinein in die Hauptstraße bewegen, über den Marktplatz und die Friedrichstraße in Richtung Kurhaus, wo er sich dann auflösen soll.

Dass die Narrenzunft eine solch große Veranstaltung alleine stemmen könnte, ist illusorisch, zumal ein Teil der Hästräger an den Umzügen teilnehmen wird. Deshalb haben sich die Narren auch an die örtlichen Vereine gewandt. 13 Stände sind bereits fix vergeben, es könnten aber an die 20 werden, da noch einige Meldungen vorliegen, die Standorte aber noch nicht festgemacht sind. So mancher Standbetreiber kommt dabei sogar aus Hornberg.

Neben Zunftmeister Volker Fleig stellten sich auch sein Stellvertreter Michael Erhardt, Säckelmeisterin Eva-Maria Kammerer sowie Zunftschreiber Sven Ketterer den Fragen der anwesenden Vereinsvertreter. Eigentlich, so Erhardt, habe man ja gehofft, bei dieser Zusammenkunft bereits alle Stände gestlegen zu können. Im Oktober soll eine weitere Sitzung stattfinden, bei der die Flyer vorgestellt werden, die zugleich Lagepläne sein sollen.