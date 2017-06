Triberg Nächster Halt: Triberg-Land

Triberg. Der Notarvertrag wurde am vergangenen Mittwoch unterzeichnet, nun ist es amtlich. Die Stadt erhält in der Hauptstraße 48, den ehemaligen Räumes des Ladengeschäfts "Ihr Platz", eine neue Touristenattraktionen: das Triberg-Land. "Der Gemeinderat hat es auch schon abgesegnet, es ist alles in trockenen Tüchern", verkündet nun Bürgermeister Gallus Strobel.

In Kooperation mit der Modellbaufirma Gebrüder Faller sollen im Triberg-Land Modellbauanlagen ausgestellt werden. "Die Modelle sind interaktiv", erklärt Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold. "Per Knopfdruck können die Besucher bestimmte Dinge ausprobieren und steuern." Zwölf habe man hierfür von der Firma Faller gepachtet. Darüber hinaus hat die Stadt ein Modell des Triberger Bahnhofs während der Schwarzwaldbahn-Tage in Auftrag gegeben, ein weiteres zum Triberger Weihnachtszauber soll folgen. "Unser Ziel ist es, die Region zu zeigen", so der Bürgermeister.

Läden unterhalb des Rathauses haben das Nachsehen