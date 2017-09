Triberg Nachrücker für Rudolf Allgeier

In der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause erinnerte Bürgermeister Gallus Strobel den Nachrücker an seine Pflichten als Ratsvertreter. So sind die Räte zur Mitarbeit und Mitwirken und nur dem eigenen Gewissen verpflichtet. Es gelte eine allgemeine Treue- und Verschwiegenheitspflicht und bei Befangenheit ein Verbot des Mitwirkens ans Beschlüssen.

Bürgermeister Strobel verlas den Ernennungstext, der dazu auffordert, sich für die Belange der Stadt Triberg und ihrer Bürger einzusetzen und Schaden von ihnen abzuwenden. Franz Otto Fehrenbach bestätigte diese Aufgabe und fügte hinzu. ".. so wahr mir Gott helfe". Neu ist für ihn dieses Amt nicht, er gehörte bereits von 1975 bis 1990 dem Triberger Gemeinderat an.

Der Ausstieg von Rudolf Allgeier aus der Triberger Kommunalpolitik machte außerdem die Bestellung eines neuen Vertreters der CDU-Fraktion für den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) nötig. Die Fraktion schlug den bisherigen Stellvertreter Rafael Kammerer vor, Martin Mayer ist der neue Stellvertreter. Der Bestellung standen seitens des Rates keine Einwände entgegen. "Alle bisherigen Vertreter bleiben weiterhin gültig", fügte Gallus Strobel hinzu.