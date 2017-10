Triberg Nach dem Umzug am neuen Standort angekommen

Triberg. Die Katholische Öffentliche Bücherei in Triberg hat einen neuen Namen, und einen neuen Standort. Seit einigen Monaten öffnen die ehrenamtlichen Büchereimitarbeiterinnen der pfarreieigenen Einrichtung zwar schon die Türen für lesefreudige Einwohner in der Schulstraße in den Räumen des vormals "andern Laden", komplett fertig eingerichtet ist die Bücherei am neuen Standort aber erst seit kurzem.

Der Auszug aus den Räumen unter der noch vorhandenen Pflegeheimkapelle war nötig geworden, weil der Kappellenkomplex mit dem überdachten Holzgang in absehbarer Zeit einem Neubau weichen soll, mit dem neue Vorschriften umgesetzt werden sollen, nach denen es in Zukunft nur noch Einzelzimmer in Pflegeheimen geben darf. Die Kapelle wird ins Erdgeschoss des bestehenden Pflegeheimgebäudes verlegt, hinter den Speisesaal.

Für einen neuen Büchereistandort machte sich der Trägerverein des Pflegeheims, das Sozialwerk Schwarzwald, gemeinsam mit der Stadt Triberg stark.