Triberg Musik begeistert Jung und Alt

In Triberg zu Gast war kürzlich der Kinderliedermacher "herrH", der bei Kindergarten- und Schulkindern aus Triberg und Schonach für willkommene Unterhaltung sorgte.

Triberg/Schonach. Bei der Ortsgruppe des Sozialverbands VdK bleibt kein Geld unnötig auf dem Konto liegen, dafür sorgte im wohlgemeinten Sinne stets Robert Teufel, der am Samstag seinen Vorsitz aus gesundheitlichen Gründen in jüngere Hände legte. Zuvor hatte er in Abstimmung mit seinen Vorstandsmitgliedern noch dafür gesorgt, dass Rückstellungen für die Ausbildung seines Nachfolgers anderweitig Verwendung fanden, da André Priem diese bereits absolviert hatte.

Und so hieß es Ende vergangener Woche für die Kinder aller Triberger Kindergärten: "herrH" ist da. Nun, wer mag "herrH" denn eigentlich sein, wird sich so mancher fragen. "herrH" alias Simon Horn (Sohn des Familienliedermachers Reinhard Horn) ist Kinderheld aus Berufung, wie er selbst sagt. Genauer gesagt, er ist ein Familiensoundtrack auf zwei Beinen. Denn für kleine und auch große Menschen Musik zu machen, ist für ihn das Allergrößte. "Mit Kindern zu arbeiten ist etwas ganz Wertvolles, auch gleichzeitig etwas ganz Sinnvolles und etwas ganz Ehrliches und Direktes und Unmittelbares", meint er. "Ganz einfach deshalb, weil sie mich an die Hand nehmen und mir ihre Sicht auf viele Dinge zeigen."