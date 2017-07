Triberg Musik als Gemeinschaftserlebnis

Seit dem 18. März finden immer wieder gemeinsame Proben statt, entweder in der Festhalle Furtwangen oder in der Uhrmacher-Ketterer-Halle Schönwald. Beide Gemeinden stellen die Hallen dafür laut Weißer kostenlos zur Verfügung. Am 17. Juni, am 1. und 8. Juli, am 30. September und am 7. Oktober fanden und finden die gemeinsamen Proben statt, am 21. Oktober ist dann im Kurhaus Triberg Generalprobe, bevor dann am 22. Oktober ab 17 Uhr im Kurhaus das Konzert beginnt.

Aus den Jugendorchestern Furtwangen, Schönwald, Schönenbach, Gütenbach, Triberg, Katzensteig, Nußbach, Schonach und Vöhrenbach kommen die jungen Künstler, die sich mit viel Herzblut auf diese Aktion einlassen – schließlich sind das alles zusätzliche Proben zu denen in den Vereinen. Man darf sich bereits jetzt auf ein tolles Konzerterlebnis freuen, das jeden Euro an Spenden wert ist, die dabei zusammen kommen. Und für die Kinder und Jugendlichen stellt das Ganze ein tolles Gemeinschaftserlebnis dar, das ihnen sicher auch viele neue Freunde unter ihren Musikerkollegen bringt.