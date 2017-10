Triberg Mit Sekt auf die Tour angestoßen

Dann ging es mit dem Bus los Richtung Wolfach. Dort war der Start der Wanderung auf den Brandenkopf. Das Ziel war das auf rund 1000 Höhenmeter gelegene Wanderheim auf dem Brandenkopf. Während der Wanderung wurde viel über das erfolgreiche Narrentreffen geredet, auf das der gesamte Narrenrat besonders stolz ist. Auf der Hütte angekommen, wurden alle Wanderer mit guten Speisen und Getränken belohnt. Bei ausgelassener Stimmung mit vielen Witzen wurde ein toller Abend verbracht.

Nach einer erholsamen Nacht auf der Hütte, ging es am nächsten Tag wieder bergab nach Oberharmersbach. Aber bevor es mit dem Zug wieder Richtung Triberg ging, wurde sich nochmals in einem Gasthof gestärkt. "Es war ein toller Ausflug, der sich nicht nur wegen der tollen Aussicht gelohnt hat, sondern auch den Narrenrat als Team gestärkt hat", so Zunftmeister Fleig.

Jetzt sind es noch drei Monate bis zur Fasneteröffnung. Das bedeutet für den Narrenrat, dass die Planung für die Fasnet 2018 bereits begonnen hat.