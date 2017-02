Triberg Mit lauter Musik und Frohsinn gegen die Katerstimmung angehen

Da waren einige aus Nußbach gekommen, eine Delegation stammte aus Gremmelsbach, Musiker aus Triberg waren in großer Zahl da, und natürlich die Truppe aus Schonach. Und als absolute Neuerung – vier Musiker aus Schönwald waren der Einladung ebenfalls gefolgt. Auch dabei war eine kleine Abordnung des Fanfarenzugs, dazu gab es etliche "Überlebende", die noch von der Verleihung des oberstädtischen "Wohlfühlorden" am Vormittag übrig geblieben waren.

Erneut folgten die Musiker dem Aufruf von "Jo" Müller. Die Idee dahinter ist die, mit Musik und Frohsinn gegen fastnachtlich saisonbedingtes Kopfweh und vielleicht auch den "Kater" nach etwas zu viel Alkoholgenuss und durchgefeierten Nächten anzugehen. Das Treffen dient aber natürlich auch der Pflege der Kameradschaft unter den Musikern.

Ohne Noten, dafür mit viel Gefühl und Improvisation, spielten die Musikanten bis tief in die Nacht hinein, Männlein wie Weiblein. Da kam richtig Stimmung auf. Denn zumeist spielte man beliebte Stücke, die jeder Musiker kennt und im Kopf hat – mit oder ohne – Kopfweh.

"Vor etlichen Jahren wurde ich von den Furtwangern zu deren ›Kopfweh-Fridig‹ eingeladen", nennt der Organisator die Wurzeln des raumschaftlichen Treffens. Der "Kopfweh-Mendi" sei in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden und es kämen immer mehr der Instrumentenquäler. "Und so viele Zuhörer wie heute hatten wir auch schon lange nicht mehr", freute sich Müller – schließlich war man ja in der Hochburg der Oberstädter Narren.