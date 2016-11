Triberg Militärische Ehre beim Gedenken

Triberg. Seit 1926 wurde dieser Gedenktag stets am 5. Sonntag vor Ostern begangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Tradition ab 1948 in allen drei Besatzungszonen zunächst wieder aufgenommen. Die DDR erhob den Tag zum "Internationalen Gedenktag für die Opfer des faschistischen Terrors und Kampftag gegen Faschismus und imperialistischen Krieg". Um in der Bundesrepublik den "Heldengedenktag" der Nationalsozialisten vergessen zu machen, wurde der Tag im Westen ans Ende des Kirchenjahres versetzt. Seit 1952 wird daher Mitte November der Weltkriegstoten gedacht.

Auch in Triberg begeht man alljährlich der traumatischen Ereignisse der beiden Kriege, die halb Europa in Schutt und Asche gelegt hatten. Neben Bürgermeister, Stadtrat und Abordnungen der Vereine, der Polizei, der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes nimmt seit vielen Jahren auch eine Delegation der vierten Batterie des Panzerartilleriebataillons 295 aus Stetten am kalten Markt teil, der Patentruppe der Wasserfallstadt. Auch in diesem Jahr legten die Soldaten unter Führung des Batteriechefs Major Sebastian Lessmann die Kränze beim Ehrenmal nieder, während die Stadt- und Kurkapelle draußen vor dem Mahnmal das Lied vom "Guten Kameraden" aufspielte.

Zuvor hatte in bewegenden Worten Adjoint au Maire de Fréjus Christophe Chiocca aus der Partnerstadt Fréjus zu den Anwesenden gesprochen. "Mehr als ein halbes Jahrhundert der Freundschaft verbindet unsere Städte", erinnerte er. In Ehrerbietung für die Soldaten, die auf den Schlachtfeldern ihr Leben ließen in zwei vernichtenden Kriegen, in denen sich verfeindete Brüder von Angesicht zu Angesicht gegenüber standen, sei er mit seiner Abordnung hier, zu der auch seine Amtskollegin, die Beigeordnete Sonia Lauvard sowie der Präsident des Partnerschaftskomitees, Philippe Rigoulot und Christian Kuhner gehörten. "Wir sind stolz darauf, zu einer Familie zu gehören, die diesen Frieden zwischen unseren Völkern aufrecht erhält", betonte der Abgesandte.