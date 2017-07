Triberg Menschen auf Glaubensweg begleiten

Die Seelsorgeeinheit "Maria in der Tanne" hat eine neue Gemeindereferentin: Birgit Kurzbach (50). Die Pfarrgemeinde bereitete ihr am Sonntag mit einem Festgottesdienst einen feierlichen Empfang. Eine bestimmte Aufgabe liegt ihr besonders am Herzen.

Raumschaft Triberg. Einen feierlichen Empfang bereitete der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit "Maria in der Tanne" der am Tag zuvor von Weihbischof Bernd Uhl in Oberhausen-Rheinhausen beauftragten Gemeindereferentin Birgit Kurzbach.

Mit einem Glas Sekt in der Hand begrüßten die Anwesenden Birgit Kurzbach und wünschten ihr alles Gute für ihre Tätigkeit. Ihr liegt besonders viel daran, ihren Glaube mit anderen Menschen zu teilen und diese auf ihrem Glaubensweg zu begleiten. Sie ist am 2. Juli 50 Jahre alt geworden und wohnt in Schönwald.