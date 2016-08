Triberg Meditatives Wandern soll von Belastungen befreien

Ein Halbtagsausflug nach Zell am Harmersbach findet am Mittwoch, 21. September, statt. Hierfür nehmen bis 15. September Frau Hagemann, Telefon 07722/42 06, oder Frau Rosic, Telefon 07722/ 31 00, Anmeldungen entgegen. Abfahrt ist um 13 Uhr am Marktplatz. Nach einer Werksführung durch die Zeller Keramik Manufaktur Hahn und Henne, besteht die Möglichkeit zum Werkseinkauf, unter anderem bei der Firma "Trigema". Nach diesem Shopping-Bummel fahren die Teilnehmer in die Innenstadt, um gemütlich Eis zu essen oder Kaffee zu trinken, bevor sie sich durch die Wallfahrtskirche "Maria zu den Ketten" führen lassen. Zum Abschluss des Halbtagsausflugs werden alle Reisenden in Hofstetten noch einkehren, um danach wieder durch das Kinzigtal zurückzufahren.

Am Donnerstag, 22. September, um 19.30 Uhr lädt der Frauenbund zum Wortgottesdienst in der Wallfahrtskirche ein. Bei dieser Veranstaltung beten Frauen für ihre Familien mit der katholischen Frauengemeinschaft Schönwald. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein im Wallfahrtspfarrhaus. Die Wanderer treffen sich um 17.30 Uhr am "Schweizerhaus" in Schönwald.

Meditatives Wandern wird am Montag und Dienstag, 26. und 27. September, um das Kloster Neusatzeck (Bühl) angeboten. Diese Form des Wanderns ist eine wunderbare, ganz besondere Möglichkeit, sich von den Belastungen des Alltags zu lösen. Der Frauenbund lädt ein, die Natur in der herrlichen Schwarzwaldlandschaft rund um Neusatzeck "be-WEG-t" zu erleben. Impulse zum Nachsinnen und Bedenken, Austauschen und Teilen begleiten die Wanderer auf den Routen. Während der Gebetszeiten und der Zeiten der Stille wird das Erlebte vertieft. Die Anmeldung sollte bis zum 9. September bei Claudia Waldvogel, Diözesanverband Freiburg, Telefon 0176/97 83 50 61, erfolgen.