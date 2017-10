Triberg Meditatives Wandern auf dem Stationenweg

Bei herrlichem Herbstwetter wanderte die muntere Schar, die im Kloster St. Peter untergebracht war, von dort auf dem Stationenweg zum Lindenberg. Dort wurde mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl gesorgt und mit dem Besuch der Kirche der Seele Gutes getan.

Nach der Rückkehr in die ehemalige Benediktiner-Abtei folgte dort eine fachkundige, kunsthistorische Führung durch die Pfarrkirche, die Rokoko-Bibliothek und den Fürstensaal. Die Gründung des Benediktiner-Klosters St. Peter geht auf das Jahr 1093 (Weihe der ersten Kirche) zurück.

Am nächsten Tag, fuhr die Gruppe nach der Möglichkeit zur Teilnahme an einer Laudes in der Klosterkapelle mit dem Bus nach St. Märgen. Dort wanderte man zur Ohmenkapelle. Der Name des Berges "Ohmen" dürfte keltischen Ursprungs sein und bedeutet soviel wie Friedensberg. Die Verehrung des Heiligen Judas Thaddäus auf dieser ehemals heidnischen Kultstätte dürfte mit der Geschichte des Klosters eng verknüpft sein (12. Jahrhundert). Auf dem Höhenrücken zwischen Thurner und Kandel wanderte die Gruppe von St. Märgen über den Kapfenberg nach St. Peter und genoss unterwegs herrliche Ausblicke auf die Schwarzwaldberge im Süden. Auf der Panoramastrecke nach St. Peter luden zahlreichen Bänke zum Verweilen ein. Bei der Kapfenkapelle (1028 Höhenmeter) blickten die Wanderer auf die Schwarzwaldhöhen vom Thurner über den Feldberg und Schauinsland, über das Zartener Becken nach Freiburg und bis zum Kandel. Dort legte man eine Mittagsrast ein hoch über den Klöstern St. Märgen und St. Peter. Bei der Vogesenkapelle reichte der Blick über die Rheinebene bis zu den Vogesen. Mit dem Blick auf die Barockkirche von St. Peter und das Dreisambecken erreichten die Wanderer wieder ihre Unterkunft für einen Ausklang.