Triberg Masken kennengelernt

Vor allen jüngere Kinder leben noch in der magischen Welt. "Alle Gegenstände können für sie lebendig werden und deshalb fürchten sie sich vor Masken und Verkleidung", wissen Leiterin Ute Meier und die weiteren Erzieherinnen. Damit auch für die Kindergartenkinder das Narrentreffen an diesem Wochenende in Triberg schön wird, konnten sie sich mit den Masken anfreunden, indem sie diese berühren und aufsetzen konnten. Sonja und Stefan Schätzle Karin und Julia Klausmann sowie Andrea Hilser und Aron erklärten den Kindern ihre Narrenkleider und Masken.

Zum Abschluss gab es von der Zunftmeisterin noch etwas Süßes. Eine Woche darauf bekamen die Kinder Besuch von den Triberger Fasnetfiguren Spättle und Teufel, damit sie auch die Gastgeber des großen Narrentreffens am kommenden Wochenende kennenlernten.