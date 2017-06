Triberg Martin Luther hinterlässt bleibende Eindrücke

Bei angenehmen Temperaturen wurden die Teilnehmer aus Furtwangen und Schonach abgeholt, bevor der Bus in Triberg gefüllt wurde. Dort sind sogar auch noch Teilnehmerinnen aus St. Georgen zugestiegen.

So hat sich die bunte Schar auf dem Weg durch das Kinzigtal Richtung Autobahn von der Vorsitzenden Claudia Waldvogel durch einiges Besinnliches und Wissenswertes unterhalten lassen.

So wusste sie unter anderem über die Sommersonnwende und das Johanniskraut einiges zu berichten. Gegen Mittag wurde in Plittersdorf direkt am Rhein eine Rast eingelegt, wo gepicknickt wurde und es windig war.