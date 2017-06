Triberg Marlo Kürner erreicht Bestnote 1,2

Auch dieses Jahr haben einige Prüflinge eine Alternative gewählt und schon in Klasse 11, im Schuljahr vor dem Abitur, einen Seminar­kurs absolviert. Dieser ver­­langt wissen­schafts­nahes Arbeiten zu besonderen Themenstellungen und am Ende unter Prüfungsbedingungen auch eine Präsentation. Die Seminarkurs-Note kann im Jahr darauf wahlweise im mündlichen Abitur angerechnet werden und erspart die dortige Präsentations­prüfung. Somit gab es für die ursprünglich 43 Abiturienten aktuell nur 47 mündliche Prüfungen, da­von 39 Präsentationsprüfungen und acht freiwillige zusätz­liche Prüfungen in Ergänzung zu schrift­lichen Prüfungsfächern. Die Prüfungen dauerten am Dienstag noch den ganzen Tag. Die anderen Klassen hatten daher keinen Unterricht. Sie konnten, organisiert von der SMV, eine Fahrt in den Europapark Rust unternehmen. Nur die elfte Klasse musste in der Schule bleiben und eine Deutschklausur schreiben.

Die allermeisten Abiturienten haben "das Mündliche" beruhigt angehen können: Sie hatten bereits in den vier Kurshalbjahren zuvor genügend Notenpunkte gesammelt, um für das Bestehen der Prüfung auf der sicheren Seite zu sein. Für fast alle ging es also nicht mehr ums Bestehen, sondern nur noch um das eine oder andere Zehntel der Durchschnitts­note. Gefeiert wurde bereits nach den Prüfungen. Die Abiturfeier mit Preisvergabe für die besten Leistungen erfolgt am Samstag, 8. Juli, in Schonach.

Triberg: Daniel Arnold, Albana Berisha, Hana Berisha, Anna Eschle, Henri Fehrenbach, Julia Fehrenbach, Nina Fleig, Weronika Maria Herud, Edonis Ibrahimi, Marlo Kürner, Fabian Mildenberger, Lisa Maria Nagel, Hannah Pfaff, Moritz Scherzinger

Nußbach: Lisa Blümig

Schonach: Michelle Braunsberg, Pauline Dold, Anna-Lena Faller, Henrik Kaltenbach, Mara Kienzler, Patrick Kienzler, Pia Kienzler, Mario Lang, Leo Lehmann, Andreea Melany Musat, Joshua Scherer, Björn Schneider, Raphaela Schneider, Karol Schnur, Julia Schuler, Pia Schwer, Markus Teichmann

Schönwald: Sonja Dold, Robin Hummel, Madlen Elisabeth Wernet

Hornberg: Antonia Kurz, Mark Lehmann, Adrian Nico Pfister, Saminy Rasalingam,

Marvin Lars Waller

Wolfach-Kirnbach:

Angelino Schafflick