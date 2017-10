Triberg Man lebt nicht vom Brot allein

Die Ansprache Finkbeiners galt ebenfalls diesem Thema. Irina Hilser spielte auf dem E-Piano moderne, rhythmische, kindgemäße Lieder, die alle Besucher mitsingen konnten. Die Fürbitten gedachten der Menschen, die von Hunger bedroht sind, unter Feindschaft leiden, für Frieden, Versöhnung und Erhalt der Schöpfung.

Ausgesprochen gut besucht war das anschließende Pfarrfest im Dorfgemeindesaal, bestens vorbereitet, wie auch in den früheren Jahren fanden es Gäste aus den anderen Ortsteilen der Seelsorgeeinheit vor. Der Mittagstisch war abwechslungsreich, Pfarrgemeinderatsmitglied Paul Kammerer konnte die zahlreichen Besucher in einem gefüllten Saal begrüßen.

Die Mitglieder der Musik- und Trachtenkapelle Gremmelsbach spielten, oktoberfestmäßig gekleidet in Dirndl und Lederhosen, zwei Stunden lang Stücke aus ihrem reichhaltigen Repertoire. So waren es wieder Stunden frohen Beisammenseins beim Pfarrfest, das traditionsgemäß den Jahresreigen an Festen in Gremmelsbach beschließt.