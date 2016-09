Triberg Mäuse bringen Leben in die Grundschule

Obwohl alle die gleichen Mäuseohren auf dem Kopf trugen, wirkten sie so verschieden wie die Schulneulinge. "Mein Name ist Melina, ich esse gern Erdbeeren mit Sahne", verriet eine kleine Maus, während wieder andere für Käse oder Apfeltorte schwärmten. "Unsere beste Freundin ist die Computermaus", erzählten zwei andere, aber auch Sport spielte bei manchen Mäusen eine große Rolle. Lars und Leonie versicherten, dass sie gerne lesen, aber am liebsten Lausbubengeschichten.

"Alle 26 Buchstaben des Alphabets kommen in der Mäusegeschichte vor", freute sich Schulleiter Felix Ludwig am Ende des unterhaltsamen Spiels. Er bedankte sich nicht nur bei den Zweitklässlern, sondern auch bei deren Lehrerinnen Sandra Stebner und Gudrun Holm.

Besonders fröhlich schmetterten die 38 Zweitklässler das Willkommenslied für die Schulneulinge. Felix Ludwig erläuterte den ABC-Schützen den Sinn des Lernens. "Wenn ihr rechnen könnt, dann dürft ihr zum Einkaufen gehen, und wenn ihr schreiben könnt, dann dürft ihr eurer Oma eine Geburtstagskarte schicken", sagte er.