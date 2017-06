Triberg Luft in Triberg ist trotz Verkehr "ausgezeichnet"

Triberg (hjk). Dies bestätigt das Regierungspräsidium Freiburg, das die Stadt aufgefordert hatte, die lufthygienischen Verhältnisse in Triberg durch eine Ortsbesichtigung nach Paragraf fünf des Kurortgesetzes für die Bestätigung des Prädikats Heilklimatischer Kurort Triberg in Auftrag zu geben. Die Überprüfung fand am 6. April diesen Jahres durch den Deutschen Wetterdienst aus Freiburg statt. Das entsprechende Gutachten wurde erstellt, wobei festgestellt wurde, dass im Rahmen der Luftqualitätsbeurteilung die Anforderungen an einen Heilklimatischen Kurort weiterhin erfüllt sind und somit das Prädikat bestätigt wurde, teilt die Stadtverwaltung mit. Als Kosten für die Untersuchung werden 1546 Euro netto genannt.