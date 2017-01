Triberg Luca Mayer gewinnt knapp beim Vorlesewettbewerb

Der Vorlesewettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Mehr als 600 000 Kinder der 6. Klassen aller Schularten beteiligen sich jedes Jahr an rund 7200 Schulen.

Luca Mayer tritt als nächstes beim Regionalentscheid am 18. Februar in Villingen gegen die anderen Schulsieger der Region an. Er freut sich schon auf diese Herausforderung und hat auch bereits einen Text ausgewählt, den er dort vorlesen möchte. "Mir macht das Lesen und Vorlesen wirklich Spaß und ich kann den Termin im Februar kaum abwarten", betont Luca.