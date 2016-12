Triberg Lokale und regionale Stars zu Gast

Triberg. An den sechs Veranstaltungstagen sorgen rund 30 Künstler auf vier Veranstaltungsebenen für Kurzweil und Unterhaltung.

Im halbstündigen Wechsel kommen so mehr als 150 Shows zusammen. Ob Musik und Gesang im Kurhaus und auf der Naturbühne, Märchenerzählerin und Puppentheater in der Kinderwelt oder Feuershow am Wasserfall – die Besucher haben die große Auswahl.

Triberg will schönste Weihnachtsstadt werden