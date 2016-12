Triberg Lokale und regionale Stars zu Gast

Die Veranstalter Thomas Weisser und Rainer Huber setzen bei der Programmgestaltung auf eine ausgewogene Mischung aus lokalen und regionalen sowie nationalen und internationalen Künstlern.

Während auf der Naturbühne regionale Bands wie Wombats, Schwarzwald Quintett, Glockenduo Anita und Maik und Rolf Royce & Candy Andy mit Musik und Showeinlagen das Publikum unterhalten, können die Zuhörer im Kurhaus ein Programm genießen, etwa mit der Sängerin Maricel.

Die temperamentvolle Sängerin und Musicaldarstellerin sang sich, teils mit Duettpartner Jonas Heim, mit einer Mischung aus aktuellen Hits und Musicalmelodien gleich an zwei Tagen in die Herzen des Publikums.

Auch Schlagersängerin Sandy Rose lockte ihre Fans ins Kurhaus. Ebenfalls keine Unbekannte mehr beim Weihnachtszauber ist Sängerin Jenny Bright. Die Pop- und Countrysängerin hat jüngst bei einem Nachwuchswettbewerb gleich vier Preise abgeräumt, darunter als beste Countrysängerin und für den besten Countrysong. Jenny Bright ist auch noch einmal heute ab 15 Uhr im Kurhaus und auf der Naturbühne zu hören.

In der Kinderwelt werden die jungen Besucher von einer Märchenerzählerin in den Bann gezogen. Die Rottweiler Puppenbühne sorgt mit ihren Stücken für Unterhaltung. Und Bike-Künstler Daniel Rall versetzt sein Publikum mit seinen Radtricks in Staunen. Übrigens können Weihnachtszauberbesucher der Stadt Triberg auch dazu verhelfen, schönste Weihnachtsstadt Deutschlands zu werden. Die Stadt hat sich beim Wettbewerb Best Christmas City beworben, der bis zum 31. Januar läuft.

Weitere Informationen:■www.bestchristmascity.de

Ab 15 Uhr im Kurhaus und auf der Naturbühne: Rebecca Weisser, Jenny Bright, Magic Acoustic Guitars, Bauchredner Tobias Gnacke, Artistik Duo YingLing, Wombats. In der Kinderwelt: Puppentheater, Märchenerzählerin, Bike Show mit Daniel Rall. Am Wasserfall: Ab 17.30 Uhr Feuershow. 21 Uhr: Feuerwerk.