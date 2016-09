Triberg Lilafarbenes Wasser und Schaum erfreuen Jugend

Triberg. Mit einem rauschenden Fest beschloss Schwimmmeister Lutz Lorbeer die Freibadsaison im Waldsportbad Triberg. Erfolgreicher als in den Anfangswochen angenommen, schaffte man zwar nicht ganz die Besucherzahlen des Vorjahres, aber immerhin exakt dieselben Öffnungstage, nämlich 109. Noch einmal einen sehr guten Besuch konnte das Bad dazu vermelden, allerdings kamen viele Besucher weniger zum Schwimmen denn zur Unterhaltung. Denn Lutz Lorbeer und sein Team hatten das größte Schaumbad im Schwarzwald angekündigt, lilafarbenes Wasser im Becken, dazu Lagerfeuer, Nachtschwimmen mit dem Bademeister sowie Gegrilltes (für kleines Geld) und kostenlose gespendete Salate und Kuchen. Eigentlich hätten Wasserfärbung und Schaumbad später stattfinden sollen, doch auf das Drängen der jungen Schwimmer wurde das Wasser schon recht früh lila. KMnO 4 (Kaliumpermanganat) sorgte dafür, dass sich das riesige Becken alsbald an einigen Stellen färbte und die Farbe sich nach und nach auf das ganze Wasser ausdehnte. Da der Nachwuchs drängelte, blieb Lutz Lorbeer nichts anderes übrig, als das Schaumbad zu zelebrieren. Dazu musste zunächst die Rutsche gesperrt werden, da die ersten Schaumflocken zur besseren Verteilung über die Pumpe der Rutsche liefen. Dann ging es aber sehr schnell; als Dutzende Flaschen Schaumbad im Wasser verteilt waren, gab es kein Halten mehr bei den Kindern. Anschließend stand dann das Nachtschwimmen mit dem Bademeister und Lagerfeuer-Romantik an.