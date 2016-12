Triberg Likörspezialitäten verwöhnen Gäste im Kurhaus

Dabei hat sich in den vergangenen Jahren ein Team an Ausstellern eingespielt. Seit vielen Jahren bieten Stephan und Stefanie Baumgärtner den Besuchern leckere Liköre aus eigener Herstellung an.

Wenn im Frühling die Natur erwacht, beginnt für das Ehepaar aus St. Georgen die Vorbereitung für den nächsten Weihnachtszauber. Dann sammelt Stefanie Baumgärtner die Triebspitzen von Tannenbäumen. "Diese werden dann mit Zucker, Schnaps und Gewürzen angesetzt", verrät sie. Die genaue Rezeptur bleibt natürlich ihr Geheimnis. Nach sechs bis zwölf Wochen – je länger, desto mehr entwickelt sich das Aroma – ist der Likör fertig.

So verfährt Stefanie Baumgärtner praktisch den ganzen Sommer lang.