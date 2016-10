Triberg Letzte Lebensminuten im Mondschein

Triberg. Zum dritten Mal in Folge veranstaltete das Team des Triberger Klettergartens "Forest Fun" um Inhaber Werner Haas ein Horror-Klettern. Sowohl am Freitag als auch am Samstag konnten die Besucher in luftiger Höhe einen besonders gruseligen Abend verbringen. Das Gelände am Wasserfall war im Vorfeld aufwendig dekoriert und illuminiert worden. Nicht nur Knochen, Grabsteine, Spinnenweben und Friedhofslichter sorgten bei den Besuchern, die aus der ganzen Raumschaft und darüber hinaus nach Triberg strömten, für den richtigen Gruselfaktor.

Leuchtende Kürbisse und eine unheimliche Lichterkette erhellten die Wege im Gelände des Kletterparks nur ein wenig. An Bäumen aufgehängte Masken und Köpfe ließen wohl dem ein oder anderen Besucher einen Schauer über den Rücken huschen. "Im Vorfeld haben wir unsere Veranstaltung ordentlich beworben", informierte Werner Haas, der mit seinem Team auch in sozialen Netzwerken auf den Gruselspaß aufmerksam gemacht hatte. "Ursprünglich hatten wir für den Freitagabend nur zehn Anmeldungen", so Haas.

Er könne die Resonanz jedoch im Vorfeld schlecht abschätzen. Das zeigte sich auch am ersten Abend. Etliche Interessierte mehr strömten in der Dunkelheit zum Klettergarten. Werner Haas und seine verkleideten Mitarbeiter hatten als "Untote, Tiermenschen und Hexen" alle Hände voll zu tun.