Triberg Leidenschaft für fleißige Bienen

So war auch nicht wie sonst die gegenwärtige Situation der Imkerei – gutes oder weniger ertragreiches Bienenjahr, Bekämpfung der Varroamilbe, Klimaerwärmung – das Thema des Abends, sondern eine Lichtbildschau mit Fotos aus der Vereinsgeschichte, vornehmlich vom großen Vereinsjubiläum dieses Jahres.

Was nach gemütlichem Abendessen zu erleben war, umfasste eineinhalb Jahrhunderte Bienenzucht, als noch Strohrümpfe die Bienenwohnungen waren, bis zu den heutigen mehrstöckigen Zargen. Gezeigt wurden Vereinsvorsitzende, soweit noch Fotos von ihnen vorhanden waren, und wichtige Amtsträger, Johann Baptist Vogelbacher, Pfarrverweser in Triberg und Verfasser einer "Nützlichen Bienenzucht". Es waren viele, die in Vergangenheit und Gegenwart in der Bienenzucht eine ihrer Lebensaufgaben sahen. Eine besondere Idee war, immer wieder "Bienenpflanzen" einzuschieben, die den Blütenhonig liefern und die Blüten bestäuben. Das Ganze wurde mit passender Musik unterlegt.

Noch in Erinnerung ist die Planung und Erstellung des Bienenlehrstandes in der Retsche. Fotos zeigten noch das ehemalige, abgebrochene Gasthaus im Lindengrund. Ohne sachkundige, zupackende Arbeit vieler Freiwilliger, insbesondere bei der Hebung des Brunnentrogs, wäre der Lindengrund mit "Nur-Dach-Haus" und wetterfester Pergola nicht geworden, was er heute ist. Immerhin brauchte es eine Bauzeit von acht Jahren. Heute ist es ein Platz für Vereinsbienenhaltung und Vereinstreffen, für Schulung für Anfänger und ein Treffpunkt für Interessierte.