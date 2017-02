Triberg Lediglich zehn kleinere Einsätze

Den Verantwortlichen in der Sporthalle ging es ähnlich. "Wir haben hier die Aufsicht über zwei Massenlager für insgesamt knapp 400 Narren", berichteten Jens und Jana Wieczorek. Ab Samstag um 16 Uhr konnten die auswärtigen Hästräger kommen und das Gepäck neben ihrer Matratze deponieren. Am Sonntag um 11 Uhr wurde die Sporthalle geschlossen. Doch um Mitternacht gab es nur wenige müde Narren, die sich ins Bett legten. Die meisten kamen erst in der Frühe um 4 Uhr. Um 6 Uhr waren schon die eifrigen Helferinnen vom Frauenbund in der Küche unter der Kirche im Einsatz. "Wir haben alles vorbereitet und den Kaffee gekocht", erzählte die Vorsitzende Claudia Waldvogel. Um 7.30 Uhr kamen bereits die ersten Narren in den großen Pfarrsaal zum Frühstück. Bis 11 Uhr hatten sich bereits alle 380 Fasnetgäste gestärkt, die das Massenlager gebucht hatten. Auch tagsüber war der Andrang groß, denn viele Besucher aus der Umgebung kannten den Geheimtipp. Auch sie suchten den Pfarrsaal auf, um sich zu stärken und pausieren.