Triberg Leckere Mahlzeiten statt Fast Food

Zehn Kinder und Jugendliche waren gekommen, um mehr über die Zubereitung von Mahlzeiten zu erfahren. Trapp zeigt sich zufrieden: "Es fehlen zwar noch ein paar, normalerweise sind zwischen zehn und 15 Jugendliche hier im Jugendraum". Er wolle jedoch die Jugendarbeit weiter bewerben und dafür sorgen, dass die Anzahl der Stammgäste gesteigert werde, so Trapp.

Der Billardtisch in der Mitte des Raums wurde mit Platten abgedeckt und diente den Jugendlichen als Arbeitsfläche zum Schneiden der Zutaten. Geschnitten wurden die unterschiedlichsten Gemüsesorten, denn es sollte zum Schluss einen gesunden Hamburger geben. Dabei erhielten die Jugendlichen hilfreiche Tipps vom Fachmann, der ihnen Einiges rund ums Kochen erklärte. So lernten die Mädchen und Jungen beispielsweise, wie die Kochgeräte richtig zu bedienen sind oder wie das Fleisch richtig anzubraten ist und hatten dabei sichtlich Spaß.

Jens Trapp, der zu 50 Prozent auch an der hiesigen Realschule als Sozialarbeiter tätig ist, will das bewährte Programm zukünftig unter anderem um ein offenes Sportangebot erweitern. Momentan warte er jedoch noch auf die Rückmeldung der Sportvereine bezüglich des Hallenbelegungsplanes, wie er erklärte. Zudem will er weiterhin auch auf die Wünsche der Jugendlichen eingehen, die er betreut.