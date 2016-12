Triberg Lazarus von Schwendi "ein früher Europäer"

Seine humanistische Bildung bekam er in der Lateinschule in Memmingen und beim Studium in Basel und Straßburg verabreicht; Karl V. und Philipp II. von Spanien diente er militärisch wie auch diplomatisch, für die Habsburger zog er gegen die Osmanen. Als Berater Maximilians II. verfasste er einige Denkschriften zur religiösen Toleranz zwischen den Konfessionen und zu einer neuen Wehrverfassung. In den 1560ern erhielt er, mittlerweile längst zum Ritter ernannt, Gemeinden am Kaiserstuhl als Pfandschaft, außerdem erwarb er Besitzungen im Elsass, im Breisgau, in Ungarn, in Belgien, in Österreich bei Wien und eben die einst vorderösterreichische Herrschaft Triberg.

400 Jahre nach seinem Tod sollten sich viele dieser Gemeinden später zum Lazarus-von-Schwendi-Städtebund zusammenschließen, auch in Anerkennung seiner Verdienste für die jeweilige Bevölkerung, stiftete er doch zum Beispiel Spitäler und sorgte er in vielen Bereichen für Bildung für die Bevölkerung. Der Freundschaftspakt wurde 1986 im Kientzheimer Rathaus unterzeichnet.

Allerdings, so Klaus Nagel, sind längst nicht alle ehemaligen Schwendi-Orte auch Mitglied in diesem internationalen Bündnis. Allein in der hiesigen Region wären es mehrere Kommunen und Ortsteile, die streng genommen auch Teil dessen sein könnten, denn auch sie gehörten zur Schwendi-Herrschaft: Niederwasser, Schonach und Rohrhardsberg, Schönwald, Furtwangen mit Rohrbach und Neukirch sowie Gütenbach.

Ginge es nach Klaus Nagel, der selbst im Schwendibund aktives Mitglied ist, wäre es unbedingt erstrebenswert, dass auch diese Gemeinden mitmachen und so ebenfalls in den Genuss vieler grenzüberschreitender Aktivitäten und europäischer Freundschaftstreffen kommen würden – zuletzt wurde zum Beispiel 2013 ein solches in Triberg ausgerichtet. Das, so darf man wohl vermuten, wäre dann auch im Sinne von Lazarus von Schwendi: "Er hat die europäische Idee immer befürwortet und würde sich sicher freuen, wenn wir dem wieder weiter Leben einhauchen könnten", so Klaus Nagel.

Für sein sehr kurzweiliges und informatives Referat bedankte sich Rotary-Vortragswart Wolfgang Kohler bei ihm mit einem Präsent und den besten Wünschen für den Fortbestand und vielleicht auch eine möglichen Erweiterung des Schwendibunds.