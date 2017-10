Triberg Lastwagenfahrer vergisst die Feststellbremse

Der Lastwagenfahrer wollte gegen 16.15 Uhr einen Anhänger an den benutzten Lastwagen ankuppeln und stieg daher aus dem Fahrzeug aus. Hierbei hatte der 59-Jährige nach Polizeiangaben vergessen, die Feststellbremse an dem Lastwagen zu betätigen. Das Fahrzeug setzte sich somit in Bewegung und prallte mit der geöffneten Fahrertüre gegen einen dort geparkten Opel.