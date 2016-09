Triberg LandLeben bietet zahlreiche Einblicke

Schon rund 500 junge Menschen konnten auf diesem Wege bei etwa 100 bäuerlichen Betrieben erleben, wie das Landleben funktioniert. Eingewoben in das Leben der Familien, sahen sie auf der einen Seite das Leben in und mit der Natur, auf der anderen Seite, dass das Leben der (Berg-)Bauern nicht immer leicht ist – trotz der Maschinen, die heutzutage das Landleben prägen.

Nirgends anderswo ist der Kreislauf von Leben und Tod so nahe beieinander wie im bäuerlichen Betrieb, auch das ist eine Erfahrung, die man anderswo nicht unbedingt so erlebt.

Wer Interesse hat, als Jugendliche oder Gastfamilie beim Projekt mitzumachen, kann sich an die katholische Landfrauenbewegung in Freiburg wenden, telefonisch erreichbar unter 0761/5 14 42 43, per E-Mail info@kath-landfrauen.de oder im Internet unter www.kath-landfrauen.de.