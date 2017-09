Triberg Landfrauen bieten eine Fülle von Angeboten

Zu einem gemeinsamen Fasnetessen treffen sich die Vereinsmitglieder am 6. Februar in Birgit’s Bistro. Am 3. März findet in Peterzell der Bezirkslandfrauentag statt, die Hauptversammlung ist am 11. April. Um den Ausflug kümmert sich Erika Kienzler, den Staudentausch bietet Franziska Scherzinger-Nagel an, im Sommer wird bei Sandra Kuner gegrillt. Alle Anmeldekontakte und Fristen sind im Programm vermerkt. Interessierte können es bei SchriftführerinAndrea Kienzler telefonisch anfordern.