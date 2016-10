Triberg Landesehrennadel für Ulrike Kienzler

Triberg-Gremmelsbach.Die höchste Auszeichnung durfte die Vorsitzende des Gremmelsbacher Kirchenchors, Ulrike Kienzler, in der Hauptversammlung selbst in Empfang nehmen, eine Ehrung, die Baden-Württemberg an ehrenamtlich Tätige zu vergeben hat: die Landesehrennadel, die für mindestens 15 Jahre in solchen Ämtern, auch in kirchlichen Einrichtungen tätig sind. Alle Voraussetzungen, insbesondere für Auswirkungen auf das Gemeinwohl, erfüllt Kienzler. Deshalb wurde sie von Bürgermeister Gallus Strobel und Ortsvorsteher Reinhard Storz für diese Auszeichnung vorgeschlagen. Sie ist Mitglied im katholischen Kirchenchor seit 1997, in der Narrenzunft seit 1994, im Pfarrgemeinderat Triberg seit 2005. Ortsvorsteher Storz hob ihr Verantwortungsbewusstsein hervor, ihre Fähigkeit, gegenläufige Entwicklungen auszuhalten (Mitgliederschwund), Impulse zu geben, gute Stimmung zu erzeugen, vielseitige Arbeit zu bewältigen. Ihr Verdienst ist es, für den Erhalt des Gesangs im Dorf gesorgt zu haben. Storz versicherte sie seiner Hilfe als Ortsvorsteher. Ihre Antwort: "Ohne das Engagement und die Treue der Mitglieder hätte ich die Landesehrennadel nicht erhalten." Im Auftrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann heftete sie ihr Storz ans Revers.