Triberg Kurzweil ist angesagt

Die Betreuung findet täglich von Montag bis Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr im Kurhaus oder in der Grund- und Hauptschule in Triberg statt. Seit diesem Jahr bietet die Stadt vergünstigte Betreuungskosten für Familien mit mehreren Kindern an.

Die Kosten: Familien mit einem Kind bezahlen in den Pfingstferien 24 Euro und in den Sommerferien 30 Euro pro Woche, zwei Kinder zwölf Euro beziehungsweise 15 Euro pro Woche und Kind, ab dem dritten Kind acht Euro beziehungsweise zehn Euro pro Woche und Kind. Die Betreuung kann nur wochenweise gebucht werden. Fachkundige Betreuungspersonen stellen ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder zusammen. Anmeldeformulare gibt es im Bürgerservice, in den Kindergärten und im Schulsekretariat der Grundschule Triberg. Interessierte können das Formular im Internet (www.kinderferienbetreuung.triberg.de) aufrufen. Für die Sommerferien ist die Stadt auf der Suche nach Betreuungspersonal täglich von Montag bis Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr in der Jahnhalle und/oder in der Grund- und Hauptschule vom 31. Juli bis 8. September für Kinder im Alter von drei bis elf Jahren. Interessierte können sich bei der Stadtverwaltung melden.