Triberg Kunstausstellung im Schwimmbad

Triberg. In der Eingangshalle des Triberger Waldsportbads wurde jetzt eine etwas andere Kunstausstellung eröffnet. Schüler der Triberger Grundschule haben sich gemeinsam mit der Nußbacher Künstlerin Natasza Deddner mit dem Pojekt "Aquarium" beschäftigt.

Das Aquarium selbst musste aus Platz- und Sicherheitsgründen allerdings in der Schule bleiben. Was die Schüler ihres Workshops nun zeigen, sind ihre Seemonster. Dazu haben vier Schüler, Finja, Quirin, Andrej und Flynn, ein schickes Waldsportbad entstehen lassen - als kleines Diorama. Obwohl alle Klassenstufen vertreten waren in ihrem Workshop, stellte Deddner den Kindern diesmal dieselben Aufgaben – Seemonster sollten entstehen. So zeigen die jungen Künstler denn auch krakenartige Monster in den verschiedensten Ausführungen.

"Die Kinder hatten teils sehr schöne Ideen, ich habe ihnen die Wege gezeigt, wie man diese umsetzen kann", sagte die freischaffende Künstlerin im Gespräch mit unserer Zeitung.