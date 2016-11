Triberg Kuckucksuhr weltweit zu hören

Triberg. Einer der Beiträge widmet sich der Hubert Herr Uhrenfabrik.

Weltweit ist der Ruf ihrer Kuckucksuhr zu hören. Schon 1880 war sie auf den Weltausstellungen in Chicago und New York, auf anderen großen Messen später sowieso. In Amerika ist sie wie selbstverständlich ein Lieblingsartikel, nicht so selbstverständlich ist, dass im Himalaja in 5200 Metern Höhe in einem buddhistischen Kloster ein Kuckuck ruft, informiert Autorin Barbara Dickmann in ihrem Beitrag im Almanach. Der Leser erfährt viel von der interessanten Geschichte des Traditionsunternehmens, das in der fünften Generation betrieben wird. Gegründet von Andreas und Christian Herr in der Nähe von Triberg, wurde der Betrieb zur weltweit exportierenden Firma.

Einmalig ist: Sie produziert alle Einzelteile selbst. Und das mit größter Sorgfalt. Das ist auch ihr ganzer Stolz. Nur weiches Lindenholz kommt für das Gehäuse in Frage, gewachsen im nördlichen Schwarzwald in 600 Metern Höhe. Beschäftigt sind Werkzeugmacher, Metallfacharbeiter, Schreiner, Holzbildhauer und Uhrmacher. Jede Stück ist ein Unikat, für die Hersteller aus hundert Uhren erkennbar. Erschienen ist der Almanach 2017 mit 320 Seiten im dold.verlag. Das Buch kostet im Fachhandel 16,50 Euro.