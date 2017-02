Triberg "Kriminal Comedy Dinner" bietet Nervenkitzel für Gäste

Triberg. Das "Kriminal Comedy Dinner" im Parkhotel Wehrle in Triberg präsentiert am Samstag, 1. April, den Gästen das Theaterstück "Testament à la Carte". Der Veranstalter verspricht ein köstliches Drei-Gänge-Menü in stilvollem Ambiente, umrahmt von einem interaktiven Kriminalstück.