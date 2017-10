Triberg Kräftige Farben korrespondieren mit einem Hauch Pastell

Camilla Fleig dagegen greift zu sehr urtümlichen Farben – sie bevorzugt Pastell, also Kreiden. Sie sei sehr weit herumgekommen, wie Manfred Kimmig, Kunstlehrer aus Furtwangen, in seiner Rede feststellte. Südamerika oder die Schweiz – viele Länder habe sie besucht. Doch die Liebe zum Malen entdeckte sie auf der Nordseeinsel Langeoog, wo sie den Inselmaler Anselm Prester kennenlernte und sich von ihm unterrichten ließ. In der wohl ursprünglichsten Art zu malen zeigt sie ihre Liebe zum Meer – und vor allem zur Insel Langeoog dar. Dabei zeigt sie durchaus auf, dass auch Pastell einen ungeheuren Schatz an den unterschiedlichsten Farbtönen aufweist, selbst wenn sich die Farben nur in Nuancen unterscheiden.