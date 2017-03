Triberg Konzertfilm über "Rammstein" im Kino zu sehen

Triberg. Während der "Made in Germany"-Tour drehte der gefeierte schwedische Regisseur Jonas Åkerlund im März 2012 bei zwei umjubelten Rammstein-Konzerten, die vor jeweils 17 000 Zuschauern im Palais Omnisports in Paris stattfanden. "Der Film, der daraus entstanden ist, ist mit 16 Songs aus dem gesamten Repertoire nicht nur das bislang spektakulärste Bilddokument über die derzeit größte deutsche Rock-’n’-Roll-Band — er ist ein Meisterwerk des Musikkinos, das die Energie von Rammstein in ein einmaliges visuelles Erlebnis fasst", heißt es in einer Pressemitteilung. Von Pyrotechnik, über Kunstblut, groteske Kostüme und Make Up – die Rocker um Frontmann Till Lindemann wissen, wie sie ihre Hits wie "Engel" oder "Du hast" spektakulär in Szene setzen. Die Highlights dieser legendären Nächte gibt es auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Reservierung und Vorverkauf: im Triberger Kino.