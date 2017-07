Triberg Konzert in der Klinik

Wenige Instrumente besitzen ein so vielfältiges Klangspektrum wie die Klarinette. Neben ihrem beachtlichen Tonumfang reichen ihre Klangfarben von dunkel-weich bis schneidend-durchdringend. Das Konzert stellt einige dieser Facetten vor. Zu hören sind Stücke aus unterschiedlichen Epochen und Genres, von Klassik bis Klezmer. Aus dem Soloprogramm von Johanna Tarcson wird außerdem Debussys Images première Serie zu hören sein.

Johanna Tarcson: Seit 2011 studierte sie Klavier bei Karl- Heinz Simon, Musikschule Germersheim, seit 2013 in der Klasse Raluca Chifané-Wagenhäuser an der Musikhochschule Trossingen. Im Rahmen ihres Studiums erfolgte die Zusammenarbeit in Meisterkursen mit internationalen Künstlern. Während ihres Auslandsstudiums an der kalifornischen Universität in der Klasse des australischen Konzertpianisten Roger Woodward erhielt sie den Michael Seagrove Avalos Preis sowie das Paul Andrieu Memorial Scholarship.

Rebecca Metzger studierte Schulmusik, Germanistik, Klarinette, absolviert gerade ihren Master in Musikwissenschaft an der Musikhochschule Trossingen. Neben ihrer Tätigkeit als klassische Musikerin ist sie freiberuflich als Jazzklarinettistin, Komponistin, Performancekünstlerin und Instrumentalpädagogin tätig. Für ihre wissenschaftlichen Leistungen wurde sie in die Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen. Außerdem qualifizierte sie sich mehrfach für den Erhalt des Deutschlandstipendiums.