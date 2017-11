Triberg Konzert der Extraklasse begeistert

Die beiden Musiker sind hervorragende Improvisatoren und Klangmaler. Sie spielen melodischen Jazz auf hohem Niveau als Klavier-Saxophon-Duo. Dabei gilt Bernd Konrad noch immer als einer der besten und bekanntesten Saxofonisten des zeitgenössischen Jazz in Deutschland und Europa. Er wirkte sogar 30 Jahre lang als Leiter des Instituts für Jazz und Pop an der staatlichen Hochschule Stuttgart und hatte dort eine Professur inne, ebenso lange führte er das Jugend-Jazzorchester Baden-Württemberg. Sein kongenialer Partner am Piano ist in Triberg bestens bekannt. Er war hier fast 20 Jahre als Studiomusiker tätig. Tom Bayer gilt als einer der einfühlsamsten Begleiter und spielt virtuos aus tiefstem Herzen.

Beinahe handverlesen war das Publikum beim Konzert, das von KiT (Kultur in Triberg) diesmal in die Asklepios-Klinik verlegt. Es waren zu Beginn rund 100 Besucher, die sich den melodischen Jazz auf höchstem Niveau anhörten, leider war die Improvisationskunst von Bernd Konrad wohl so manchem Klinikgast zu harte Kost, sie hatten wohl eher swingenden Jazz erwartet. Dabei doch bereits im ersten Stück "Icarus", warum Bernd Konrad als einer der besten Saxofonisten des zeitgenössischen Jazz in Deutschland und Europa gilt.

Bernd Konrad und Tom Bayer sind beide Meister moderner Jazzimprovisation und – sie verstehen sich ganz offensichtlich blind. "Mir war gar nicht bewusst, dass Tom so viele Freunde in Triberg hat. Ich hatte schon befürchtet, wir beide spielen ganz für uns", freute sich Konrad wegen der Zuschauerkulisse.