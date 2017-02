Triberg Konfettiball in Nußbach begeistert

Triberg-Nußbach – Hunderte Kilogramm Konfetti sorgten in der Turn- und Festhalle Nußbach dafür, dass der Name des Balles gerechtfertigt wurde. Allerdings mussten die Besucher wieder lange warten, bis sich die Flut an Papierschnipselchen über den Saal verteilte, dann aber gab es kein Halten mehr. Für Stimmung sorgten DJ Fazio und die Guggenmusik „Ohrwürmer“ Fischbach, drei Bars versorgten durstige Kehlen. Und ab Mitternacht "schneite" es zentnerweise Konfetti.