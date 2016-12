Mächtig stolz sind die Leiter der Asklepios Klinik Triberg, Chefarzt Thomas Widmann und der kaufmännische Chef Stefan Bartmer-Freund. Triberg (hjk). Nachdem der medizinische Chef erst vor wenigen Tagen in Berlin mit dem zweiten Platz beim Zukunftspreis punkten konnte, stehen die Triberger Einrichtung nun in der Focus-Sonderausgabe "Gesundheit" an erster Stelle der gelisteteten Krebs-Nachsorge-Kliniken. Damit ist das Triberger Haus, eines der kleinsten überhaupt, mit klangvollen Namen in einer Reihe, die mit wirklich starken Partnern arbeiten. Bei den Wasserfallstädtern ist der Erfolg dagegen wirklich "hausgemacht". Begeistert hat offensichtlich die Qualität der Behandlung ebenso wie das Ambiente, dazu kommt das besondere Angebot rund um das Thema Bewegung, mit dem Widmann schon dicke Pluspunkte beim Zukunftspreis sammeln konnte.