Triberg Klaus Wangler ist der neue "Erste"

Triberg (hjk). Einen neuen ersten Bürgermeister-Stellvertreter zu wählen, wie der Vorgänger aus den Reihen der CDU, fiel so manchem Stadtrat in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend nicht leicht. Denn ersetzt werden musste Rudolf Allgeier, der seit Juli 1985, mithin vor fast genau 32 Jahren, damals als Nachrücker für Wolfgang Kammerer, im Gemeinderat Triberg tätig war. Gesundheitliche Probleme veranlassten das CDU-Urgestein dazu, nun sein Amt aufzugeben. Wie Bürgermeister Gallus Strobel mitteilte, war Rudolf Allgeier seit dem Jahr 1994 Erster Bürgermeister-Stellvertreter. In seiner tatsächlich sehr langen Funktion als Bürgermeister-Stellvertreter sei es ihm gelungen, mit großem Sachverstand und fachlicher Kompetenz ausgezeichnete Arbeit zu leisten. "Eines seiner großen Talente ist die Fähigkeit, bei allen Unterschieden im politischen Bekenntnis über Parteigrenzen hinaus zu moderieren und auszugleichen – eine Kunst, die nur wenige beherrschen", betonte Strobel.