Triberg Klänge nehmen Besucher mit in musikalische Welt

"Seit einigen Jahren spielen wir regelmäßig in der Asklepios-Klinik in Triberg, nachdem wir zuvor seit 1946 im Kurhaus antraten. In den vergangenen Jahren wurden es dort immer weniger Besucher und so zogen wir hierher", berichtete Marie-Luise Endriss. Seit 1949 gehört sie dem kleinen Verein an und war seither bei fast jedem Auftritt dabei. Im Hintergrund spielt ihr Mann Max Endriss den Bass, er leitet die Musiker.

Doch nicht nur klassische Musik brachte das Orchester zu Gehör, auch so eingängige Titel wie "The Entertainer" oder "Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung" gehören ins Repertoire. Rund eine Stunde dauerte das kleine Gästekonzert des heimischen Orchesters, bei dem das Publikum gekonnt in eine andere Welt entführt wurde.

Mit viel Applaus animierten die rund 30 Gäste die Musiker, mit dem "Polka-Echo" und dem Elvis-Presley-Hit "Are you lonesome" noch eine Zugabe zu spielen, bevor die großen, schweren Instrumente endgültig wieder eingepackt wurden.