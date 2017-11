Triberg Kirchen-Check in neuem Format

Raumschaft Triberg. In der Kirchengemeinde Maria in der Tanne steht die Visitation an. Am Freitag und Samstag, 10. und 11. November, wird die Pfarrei, die sich über fünf Teilorte erstreckt, auf ihre Zusammenarbeit und die Abläufe hin geprüft. Aus diesem Anlass werden an diesen Tagen Dekan Josef Fischer und Dekanatsreferentin Dorothea Hofmann zu Gast sein.