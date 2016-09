Triberg Kino Triberg wird Teil der weltgrößten Show

Triberg. Im März wurde in Havanna Rock n’ Roll-Geschichte geschrieben: Als erste Band überhaupt geben die legendären "Rolling Stones" ein kostenloses Open-Air-Konzert in der kubanischen Hauptstadt. Mit dabei: Alle Hits der Rocker-Haudegen, hunderttausende Fans vor der Bühne, eine Million Kubaner in der City und eine professionelle Kamera und Akustik-Crew, um die spektakulärsten Bilder und Songs des Konzerts einzufangen. Der daraus entstandene Konzert-Film "Havana Moon – The Rolling Stones live in Cuba" wird auf ausgewählten Kinoleinwänden in aller Welt je an nur einem einzigen Abend ausgestrahlt. Die Kronenlichtspiele sind am Dienstag, 27. September, mit dabei. Havana Moon wird das Kinopublikum auf und vor die gigantische Rolling Stones-Bühne befördern und in die Begeisterung dieser Nacht in Havanna eintauchen lassen!