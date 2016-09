Triberg Kinderreiche Familien entlasten

Triberg (hjk). Die Stadtverwaltung wollte die Kosten für die Kinderferienbetreuung ab 2017 auf ein höheres Level stellen und den Preis ab 2017 deutlich anheben. Allein der Gemeinderat machte da nicht ganz so mit, wie sich die Verwaltung das vorstellte, sie wollte kinderreiche Familien entlasten. Bisher hatte die Woche in den Sommerferien 20 Euro gekostet, in den Pfingstferien mit nur vier Tagen je 16 Euro, es gab keine Entlastungen für Eltern mit mehreren Kindern. Eigentlich war geplant, diese Preise ab 2017 auf 30 Euro (Pfingsten 24 Euro) anzuheben.