Triberg-Gremmelsbach. Das Pfarrfest in Gremmelsbach startet am kommenden Sonntag, 2. Oktober, um 11 Uhr mit einer Erntedankfeier in der St. Josef Pfarrkirche. Zu diesem Wortgottesdienst, der mit Kindern gestaltet wird, lädt das Gemeindeteam Gremmelsbach Jung und Alt ein. Nach der Erntedankfeier werden im Dorfgemeinschaftsraum ein reichhaltiger Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen gereicht. Ab 13 Uhr spielt der Musikverein Trachtenkapelle Gremmelsbach zur Unterhaltung der Festbesucher. Über Kuchenspenden würden sich die Organisatoren sehr freuen. Diese können bei Familie Kammerer abgegeben werden.