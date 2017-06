Triberg Kinder dürfen Feuerwehr spielen

Mit Kaiserwetter und dem Beistand von Petrus fand am Sonntag der Florianshock am und im Feuerwehr-Gerätehaus Nußbach statt. Und die Wehrmänner präsentierten sich trotz eines vorausgegangenen, langen Polterabends weitgehend fit.

Triberg-Nußbach. Viele Besucher genossen es, draußen zu sitzen und bei leichtem Wind die Sonne genießen zu können. Traditionell spielten am Vormittag die Musiker des Musikvereins Trachtenkapelle Nußbach unter der Leitung von Wolfgang Borho auf. Die Gäste fühlten sich sowohl im Zeltanbau am Feuerwehrgerätehaus als auch im Freien davor "vögelewohl", was vielleicht auch an der herausragenden Speisenkarte, den tollen Kuchen und den aufmerksamen Bedienungen lag. Außerdem unterhielten am späteren Nachmittag die Musiker der "Schochenbacher Spätlese" mit vielen Stücken aus ihrem reichhaltigen Repertoire.

Nach dem Mittagstisch begannen die Spiele. Nicht nur für die Kinder hielten die Nußbacher diesmal ein reichliches Programm bereit: Nach wie vor waren die Fahrten mit dem Feuerwehrauto besonders bei den Jungen und Mädchen beliebt: Kam eine Fahrt an, lauerten bereits wieder viele Kinder darauf, endlich auch an die Reihe zu kommen. Das zog sich über den gesamten Nachmittag hin. Später dann schnappte sich die Jugendabteilung die Kinder und sorgte mit "Wasserspielen" für Kurzweil. Da hieß es, Dosen mit dem Wasserstrahl aus einem Häuschen zu schießen und ähnliche Spiele.