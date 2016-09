Triberg Kinder beobachten einen Stollenarbeiter im Bergwerk

Zum Schluss gab es noch eine Überraschung, denn die Museums-Mitarbeiterin Angelika Offenburger stellte sich mit einem Körbchen an den Ausgang, und jedes Kind durfte einen Diamanten aussuchen und mit nach Hause nehmen. Doch zuerst ging es wieder in die Grundschule zurück, wo die Ferienbetreuung ihren Ausgangspunkt hatte.

"Wir haben in den letzten Wochen schon Vieles unternommen", verriet die Tribergerin Mona Dold, die seit einigen Tagen von Emilie Dold aus Schonach unterstützt wird. Mona Dold ist Kinderpflegerin und zurzeit in der Familienphase, während ihre Helferin noch die Realschule besucht. Die Kinder waren bei dem schönen Wetter oft im Schulhof und turnten auf dem neuen Klettergerüst herum oder sie spielten Fußball in der Jahnhalle, wie zu erfahren war.

Was den Mädchen und Buben zwischen drei und elf Jahren am meisten zusagte, fanden auch die Betreuerinnen super. Als die Ferienkinder auf dem Bergsee-Spielplatz tollten, bekamen alle im Bergseestüble von der Wirtsfamilie Weis ein Eis geschenkt. "Auch in der Venezia-Eisdiele mussten wir das Eis für unsere 16 Ferienkinder nicht bezahlen, und das ist keine Selbstverständlichkeit", freute sich die Leiterin. "Insgesamt wurden für die sechs Ferienwochen 32 Kinder angemeldet", informierte Werner Breig vom Rathaus. Pro Woche seien jeweils zwischen 13 und 16 gekommen, manche hätten mehrere Wochen gebucht. Der Stellvertreter der Hauptamtsleiterin ist stolz, weil es ihm gelang, für das Betreuungsteam jede Woche Fachpersonal zu verpflichten.